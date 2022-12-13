Стал известен рабочий график чиновника в зарубежной поездке.

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу. Журеаличты заметили чиновника на территории международного аэропорта имени Хосе Марти. В воздушной гавани гостя встретила первый заместитель местного министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага, а также чрезвычайный и полномочный посол России в республике Виктор Коронелли.

Мы прибыли... Отношения между Россией и Кубой имеют историческое значение и не подвержены политической конъюнктуре. И мы намерены сделать все, чтобы помочь кубинской экономике выйти на достойный уровень. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Известно, что Чернышенко планирует провести личную встречу с президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем, а также поучаствовать в заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В мероприятии также задействован заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас. Российский чиновник намерен подписать двусторонние соглашения в сфере торговли, развития промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, образования и строительства. Дополнительно вице-премьер РФ посетит местный металлургический комбинат "Антильяна де Асеро им. Х. Марти".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости