На проспекте Ветеранов строят спортивную школу с ледовой ареной и бассейнами

Школа возводится в рамках Адресной инвестиционной программы города.

В Красносельском районе Петербурга продолжается строительство детско-юношеской спортивной школы, которая появится северо-западнее пересечения проспекта Ветеранов и улицы Летчика Пилютова. Как сообщил портал "Строительный Петербург", готовность объекта составляет 60%.

Школа возводится в рамках Адресной инвестиционной программы города. Подрядчиком выступает компания "Норд-Строй". Финансирование осуществляется из бюджета Санкт-Петербурга.

Проектом предусмотрено современное трехэтажное здание площадью более 15 тысяч квадратных метров. Здесь создадут условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, плаванием, теннисом, бадминтоном, гандболом, баскетболом, волейболом и другими видами спорта. В здании разместятся ледовая арена с трибунами на 300 мест, большой спортивный зал, бассейны, буфет, тренажерные, хореографические и акробатические залы.

Также предусмотрен медико-восстановительный блок с кабинетами врача, психолога, диагностическим и массажным помещениями.

Сейчас на объекте ведутся электромонтажные и отделочные работы, монтируются инженерные сети, кровля, перегородки и оборудование. Сдача в эксплуатацию запланирована на июнь 2026 года.

На Русановской улице строится новая школа на 550 учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"