На Русановской улице строится новая школа на 550 учеников

Строительство ведётся по Адресной инвестиционной программе.

В Невском районе Санкт-Петербурга продолжается строительство общеобразовательной школы на 550 мест. Объект возводится по Адресной инвестиционной программе Комитета по строительству на участке 5 по Русановской улице. Работы планируется завершить до конца 2025 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа рассчитана на 22 класса и представляет собой четырёхэтажное здание общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Пространство разделено на два блока — для начальной и основной школы. Между ними — центральная часть с вестибюлем, гардеробом, административными и медицинскими помещениями, а также актовым залом.

В начальном блоке разместятся классы, помещения для продлёнки и бассейн размером 6×10 метров, где будут учиться плавать младшие школьники. В основной школе, помимо учебных помещений, предусмотрены мастерские для работы с деревом, металлом и тканью, обеденный зал и спортивная зона. На втором этаже запроектированы залы для танцев, ритмики, спортзал и большой бассейн 11×25 метров. На третьем — кабинеты информатики, музыки, кулинарии, театральная комната и учительские помещения. Четвёртый этаж займут лаборатории, библиотека, интернет-клуб и архив.

На пришкольной территории предусмотрены спортивные и игровые зоны: площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, зоны для прыжков в длину, а также несколько игровых площадок для разных возрастных групп.

Сейчас на объекте ведутся работы по установке инженерных систем, внутренней отделке, монтажу оборудования и благоустройству. Строительство ведёт компания ООО "Террикон".

Фото: портал "Строительный Петербург"