"Вечно руки разводят". Ветеран рассказал, что вынудило его обратиться к Путину с просьбой о батутном зале

Прыгуны на лыжах с трамплина, выступающие за сборную России, вынуждены заниматься в холодном помещении. Подходящих трамплинов на тренировочной базе и вовсе нет. Piter.TV узнал о том, что на самом деле сейчас происходит с условиями для этого вида спорта в Петербурге.

Ветерана Великой Отечественной войны, мастера спорта СССР по акробатике Игоря Виноградова не хотят официально трудоустраивать в спортшколу. Тренер уже 9 лет работает на общественных началах. Однако Виноградова волнует не это, а условия, в которых тренируются его воспитанницы ― чемпионки России и мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Именно это и послужило поводом для обращения к президенту России. Как оказалось, на местном уровне власти пока не способны решить этот вопрос, рассказал Piter.TV ветеран.

26 июня Владимир Путин провел видеконференцию с участниками всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". На связь с главой государства из Ленинградской области вышли Зинаида Антоновна Корнева — ветеран ВОВ, которая собрала для медработников 4 млн рублей — и Игорь Петрович Виноградов. Он попросил сделать для спортсменок батутный зал размером 10 на 20. По итогам видеоконференции Путин поручил правительству Петербурга предусмотреть создание зала для ребят, которые занимаются в спортшколе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района. Отметим, что поручение носит рекомендательный характер. Ответственным за него назначили губернатора города ― Александра Беглова. Доклад о проделанной работе должен быть готов до 1 октября 2020-го года.

В беседе с Piter.TV тренер сказал, что во время обращения не стал посвящать президента во "внутренние дрязги", однако необходимых условий для спортсменов не создано. Дело в том, что батутный зал есть, но в помещении нет раздевалок ни для мальчиков, не для девочек. По словам Виноградова, стены и потолок не утеплены, из-за чего тренерам и спортсменам приходится заниматься в условиях холода. С улицы ребята сразу же попадают в зал, в том числе в помещении отсутствует туалет. Он отметил, что сейчас хотя бы появилось здание, а раньше приходилось заниматься в "палатке". Но батуты это лишь одна из проблем: также нет трамплинов необходимой длины. На международных соревнованиях "летающие лыжники" прыгают с трамплинов 90-120 метров, в то время как трамплин в Кавголово — 50 метров. Для тренировок приходится ездить в Эстонию и Финляндию.

Самое меньшее, что нужно сделать — построить 2 трамплина — 40 метров и 60 метров в "Юкках", а 90 и 120 – в Кавголово, чтобы можно было принимать международные соревнования. сказал Игорь Петрович.

Мастера спорта СССР по акробатике беспокоит то, что с начала ограничительных мер спортсмены остались без тренировок. Учитывая, что зима была теплой, в этом году лыжники и вовсе не прыгали. Тренера возмущает то, что ему приходится брать это на себя, в то время как руководство спортивной школы бездействует. Тем временем следующие сореванования пройдут уже в октябре.

Как пояснил в своем обращении Игорь Петрович, он является тренером на общественных началах. Уже 9 лет он бесплатно занимается со спортсменками. Виноградов рассказал о том, что хотел бы работать в спортшколе Выборгского района официально, но директор, Станислав Дубровский, не может взять его "из-за возраста". В этом году ему исполнится 91 год. За победы в соревнованиях тренер удостоился лишь грамот. На вопрос, как Игорю Петровичу удается оставаться таким активным, он ответил коротко:" Надо любить свое дело и всё". В спорте тренер с 1949-го года. По словам нашего собеседника, "он счастлив" и "получает нормальную пенсию", а обратиться к президенту его вынудило беспокойство за условия, в которых тренируются спортсмены.

Среди воспитанниц мастера спорта СССР по акробатике — 7-ми кратный победитель Первенства России Мария Яковлева, серебряный призер зимних юношеских Олимпийских игр в Норвегии (2016) Софья Тихонова, чемпион Кубка мира в Норвегии (2018) Лидия Яковлева, золотой призер в юношеских Олимпийских играх в Швейцарии (2020) Анна Шпынева.

По словам Игоря Петровича, с просьбой создать подходящие условия для тренировок к властям Петербураг он обращался не раз. Он писал письма Георгию Полтавченко, Александру Дрозденко, общался с представителями комитета по физической культуре и спорту, а результата нет.

Все выиграли, а толку мало. Они говорили: "Будут результаты, мы вам поможем". В комитет пришел, опять – "Денег нет". Вечно руки разводят.

Ветеран уверен, что в этот раз за созданием батутного зала должен лично следить Александр Беглов, иначе, если "спустят" поручение в комитеты, то "опять ничего не выйдет".

Напомним, ранее мы рассказывали о судьбе здания спортшколы на Выборгском шоссе. Территорию вернут в собственность Спасо-Парголовскому храму, который находится по соседству. Для спортшколы должны выбрать новое здание. По последней информации, это будет дом №3 по улице Рубцова.

Текст: Надежда Сибилева

Видео: kremlin.ru

Фото: @jwsc2019 / Instagram, ykki-jump.ru