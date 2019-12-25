Собранные ветераном 4 млн рублей отправили семьям врачей, погибших от COVID-19

При этом сбор средств все еще продолжается.

Как сообщили на странице в сети Zinastories.com, по инициативе 97-летнего петербургского ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой было собрано порядка четырех миллионов рублей. Средства, собранные за месяц, были перечислены семьям врачей и медицинских работников, погибших от коронавируса.

Отметим, что в середине мая сумма собранных средств в поддержку врачей составила порядка трех миллионов рублей.

Добавим, что на платформе change.org появилась петиция, призывающая наградить Зинаиду Корневу за помощь медикам. Правда, сама Зинаида о петиции ничего не знает, а семья не имеет к этому никакого отношения.

98-летняя ветеран из Петербурга Зинаида Корнева собирает деньги на помощь врачам, записывая видео. На акцию женщину вдохновил британский ветеран Том Мур.

Фото: Piter.tv