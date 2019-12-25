Представлен список iPhone, которые получат iOS 14

Самой старой версией станет iPhone 6s.

Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s. Об этом сообщил сайт Verifier. Ранее этот же источник предсказал, что iPhone 5s и iPhone 6 не получат iOS 12.

iOS 14, скорее всего, станет последней версией для iPhone 6s, 6s Plus и iPhone SE, выпущенных в марте 2016 года. iOS 14 буде доступен на следующих моделях.

Предварительный анонс iOS 14 должен состояться на конференции Apple WWDC, которая состоится в онлайн-формате 22 июня.

Предыдущее обновление iOS "сломало" iPhone и iPad.

Фото: Piter.TV