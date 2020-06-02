Обновление iOS "сломало" iPhone и iPad

Многие обладатели устройств от Apple обратили внимание на то, что аккумулятор стал садиться гораздо быстрее.

Владельцы iPhone и iPad сообщили о сбоях в работе устройств после установки актуальных обновлений. Об этом сообщило издание ZDNet.

Многие обладатели устройств от Apple обратили внимание на то, что аккумулятор стал садиться гораздо быстрее. На это жалуются даже пользователи iPhone 11 Pro Max, у которого довольно мощный аккумулятор.

У некоторых смартфоны стали сильнее нагреваться. У кого-то после обновления до версии 13.5 iPhone стали постоянно перезагружаться. С аналогичными проблемами столкнулись и владельцы iPad и iPad Pro после апгрейда операционки до 13.4.1. Телефон начал бесконечно перезагружаться. Но и тут проблемы не заканчиваются: возникают проблемы с воспроизведением видео, загрузкой и обновлением приложений.

Apple выпустила версии iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1.

Видео: Youtube/Demin"s Lounge