Apple выпустила версии iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1

Это обновление для решения проблем безопасности.

Спустя почти две недели после запуска iOS 13.5 и iPadOS 13.5 на iPhone, iPad и iPod touch, Apple выпустила обновление для решения проблем безопасности.

Обновление iOS 13.5.1 предоставляет важные обновления безопасности, поэтому рекомендовано всем пользователям. СМИ отмечают, что обновление было выпущено вскоре после массового взлома гаджетов, работающих на версии iOS 13.5. Что касается предыдущего обновления, то оно позволило создавать приложения для отслеживания контактов между людьми. Появились и улучшения для Face ID, телефон смог распознавать владельца в медицинской маске.

Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1, то ниже представлен полный список, содержащий все совместимые устройства.

Ранее Apple выплатила специалисту $100 тысяч за обнаруженную уязвимость.

Фото: Piter.TV