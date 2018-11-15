  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:03
126
nastya960
Код вставки плеера

Эксперты опубликовали список фильмов, которые смогут поднять настроение

0 0

На первом месте находится мультипликационный фильм "Аладдин".

Издание Collider составило список 25 воодушевляющих фильмов, которые могут поднять настроение и заставляют подумать о чём-то важном.

На первом месте находится мультипликационный фильм "Аладдин" (1992). По мнению экспертов, именно этот мультик помогает двигаться дальше. На втором месте оказался комедийно-романтический фильм Роба Райнера "Принцесса-невеста" (1987). На третьем – первый полнометражный мультфильм студии Universal Pictures "Американской хвост".

Далее идут комедия "Бестолковые" (1995), "Школа рока" (2003), мюзикл "Поющие под дождем" (1952), "Последние дни диско" (1998), "Академия Рашмор" (1998), "Синг Стрит" (2016) и "Зверополис" (2016).

Составлен список самых дорогих мультфильмов в мире.

Теги: настроение, фильмы
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии