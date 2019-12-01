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Составлен список самых дорогих мультфильмов в мире

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В список попала анимация последних лет.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно, что кинокритики составили  список самых дорогих в производстве мультфильмов в мире. Отметим, что в этот рейтинг попала анимация последних лет. 

В список мультфильмов уже вошел сиквел  "Холодное сердце 2", который собрал за последние дни $1,274 млрд в мировом прокате. Отмечается, что на его производство было потрачено $150. 

Чуть дороже, но не настолько успешнее оказались сразу два мультфильма "Рапунцель" и "История игрушек 4". На их производство студии потратили $200 млн. 

Далее в списке есть такие мультфильмы, как "Тайно Коко" и "Монстры против пришельцев", "Храбрая сердцем", "Головоломка" и  "ВАЛЛИ-И".

Ранее мы сообщали о том, что "Дылда" обошла "Джокера" в рейтинге 50 лучших фильмов года.

 

 

Теги: кино, культура, мировые новости
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Мировые новости,

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