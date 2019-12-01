"Дылда" обошла "Джокера" в рейтинге 50 лучших фильмов года

Кинолента режиссера Кантемира Балагова заняла 21-е место.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что российская кинолента "Дылда" вошла в список лучших фильмов года от Британского института кино. Об этом сообщается на сайте организации.

Известно, что фильм Кантемира Балагова занял 21-е место в списке лучших фильмов 2019 года. Кинолента единственная картина из России в этом рейтинге. Отмечается, что "Дылда" обошла "Джокера" Тодда Филипса.

Первые три строчки в списке заняли такие фильмы, как "Сувенир" , "Паразиты" и "Ирландец".

В "Дылде" рассказывается история двух женщин, которые вернулись с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Они пытаются построить свою жизнь заново, в мирных условиях, когда все вокруг, а, главное, внутри, находится в руинах. Сюжет отчасти основан на книге "У войны не женское лицо".

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Видео: YouTube / iVideos