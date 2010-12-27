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Ди Каприо ответил на обвинения в причастности к поджогу леса в Амазонии
Сегодня, 11:11
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IRINA_CHALKINA

Ди Каприо ответил на обвинения в причастности к поджогу леса в Амазонии

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С января по ноябрь пожары уничтожили более 6,5 млн га лесов Амазонии.

В воскресенье, 1 декабря, Леонардо Ди Каприо прокомментировал заявление президента Бразилии о своей причастности к поджогам леса в Амазонии. Соответствующее заявление актер сделал в своем официальном Instagram-аккаунте. 

"Мы не спонсируем организации, ставшие мишенью, хотя они и заслуживают поддержки", 

— заявил актер.

Отмечается, что Ди Каприо якобы связан с организацией, которую подозревают в поджоге леса в Амазонии. Дело в том, что эта компания получила контракты с WWF. Согласно документам, организация продала фонду фотографии, которые впоследствии использовали в кампании по сбору средств. Отмечается, что одним из филантропов стал Леонардо Ди Каприо.

Известно, что января по ноябрь в Амазонии выгорел 6,5 млн га лесов.

Ранее мы сообщали о том, что в Арктике состоялись первые испытания ракеты "Кинжал".

Фото:pixabay

 

Теги: кино, культура, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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