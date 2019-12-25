СПбПУ Петра Великого анонсировал запуск нового космического аппарата

Аппарат оснащён мощными аккумуляторными батареями и крупными солнечными панелями, позволяющими продлить срок активного функционирования на орбите.

Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Специальный технологический центр (ООО "СТЦ") объявили о подготовке запуска новейшего космического аппарата. Запуск спутника Polytech Universe №6 (PU-6) намечен на декабрь 2025 года с космодрома Восточный.

PU-6 представляет собой усовершенствованную версию формата CubeSat размером 16U, что заметно больше предшествующих модификаций. Аппарат оснащён мощными аккумуляторными батареями и крупными солнечными панелями, позволяющими продлить срок активного функционирования на орбите. Новый энергоэффективный приемник автоматической идентификационной системы обеспечивает непрерывную круглосуточную эксплуатацию (24 часа в сутки, семь дней в неделю).

Кроме того, PU-6 оборудован экспериментальной системой межспутниковой связи, повышающей эффективность передачи и обработки данных прямо на борту, уменьшая объем необходимой отправки на Землю.

Задача PU-6 заключается в выполнении практических исследований в сфере радиочастотного мониторинга, геолокационных решений и тестирования инновационных технологий межспутниковых коммуникаций.

Получаемые спутником данные станут частью образовательного процесса Политехнического университета, позволяя студентам непосредственно заниматься изучением реальных космических проектов, овладевать современными технологиями спутниковой связи и анализа пространственных данных.

