В Петербурге запустили ИИ-лабораторию для глубокого анализа геномов паразитов

Учёные Петербурга начали исследования паразитов с ИИ для точной диагностики.

В Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины открылась лаборатория, в которой анализ генетического материала паразитов проводится с применением систем искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Основной задачей лаборатории является расшифровка геномов паразитов и изучение механизмов, позволяющих им избегать иммунной защиты хозяина. Специалисты намерены выявлять причины формирования устойчивости к противопаразитарным препаратам, а также определять гены, которые могли быть получены паразитами от хозяев или бактерий в результате горизонтального переноса. Заведующий кафедрой паразитологии им. В. Л. Якимова Юрий Кузнецов отметил, что новый подход позволяет не только фиксировать присутствие паразитов, но и точно определять их вид и генетические особенности на основе анализа ДНК. По словам Кузнецова, такие исследования дают возможность выбирать препараты, способные гарантированно уничтожить возбудителя, а также изучать механизмы формирования резистентности.

В пресс-службе уточнили, что сравнение генетического материала паразитов из одного региона позволяет определять источник заражений и отслеживать распространение возбудителей.

Фото: СПбГУВМ - Санкт‑Петербургский государственный университет ветеринарной медицины