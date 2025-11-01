Из Петербурга могут запустить новые рейсы в Китай

Сейчас из Пулково выполняется 17 прямых рейсов в неделю в Пекин, Санью, Чэнду и Шанхай.

Санкт-Петербург рассматривает возможность расширения авиасообщения с Китаем. Директор по авиационной коммерции ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асият Халваши заявила о потенциале запуска рейсов в такие города, как Циндао, Гуанчжоу, Ханчжоу, Шэньчжэнь и другие, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

В настоящее время из аэропорта Пулково выполняется 17 прямых рейсов в неделю в Пекин, Санью, Чэнду и Шанхай. По итогам прошлого года воздушная гавань Петербурга обслужила 400 тысяч пассажиров на китайском направлении. Примечательно, что число россиян, вылетающих в Китай, превысило количество туристов, прибывающих из Поднебесной. Также фиксируется рост деловых поездок.

О планах по расширению сообщения заявили и китайские авиакомпании. Представитель Sichuan Airlines Янь Чжэнцзе сообщил, что с конца марта перевозчик увеличит количество рейсов в Чэнду. В 2025 году компания выполнила 228 рейсов между Китаем и Петербургом, перевезя 123 тысячи пассажиров, из которых 80 тысяч — россияне.

Таким образом, спрос на полёты в Китай со стороны петербуржцев продолжает расти, что создаёт предпосылки для появления новых прямых маршрутов.

