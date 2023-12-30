Срок запрета на полеты для авиадебоширов в РФ могут увеличить до трех лет

Российское министерство по транспорту в 2026 году доработает нормативную базу, позволяющую компаниям-операторам обмениваться друг с другом списком авиадебоширов и увеличить срок запрета на полеты для нарушителей с одного года до трех лет. Соответствующее заявление в интервью для журналистки Наиле Аскер-заде сделал министр по транспорту Андрей Никитин. Чиновник из федерального правительства заметил, что важно увеличить срок "бана" человека за плохое поведение в самолете. При этом по стране фиксируется снижение количества авиапроисшествий. В прошлом году показатель упал по сравнению с 2024 годом.
Это позволит исключить тех людей, в результате действий которых самолет совершает внеплановые посадки, нервничают пассажиры и так далее. Это очень важно - обычные, хорошие, нормальные люди смогут летать более безопасно.
Андрей Никитин, глава Минтранса России
Никитин ожидает начала беспилотных полетов с людьми через три-четыре года.
