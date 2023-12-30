  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Срок запрета на полеты для авиадебоширов в РФ могут увеличить до трех лет
Сегодня, 11:28
153
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Срок запрета на полеты для авиадебоширов в РФ могут увеличить до трех лет

0 0

В Минтрансе рассказали о нововведениях для компаний для предотвращения угроз безопасности пассажирам.

Российское министерство по транспорту в 2026 году доработает нормативную базу, позволяющую компаниям-операторам обмениваться друг с другом списком авиадебоширов и увеличить срок запрета на полеты для нарушителей с одного года до трех лет. Соответствующее заявление в интервью для журналистки Наиле Аскер-заде сделал министр по транспорту Андрей Никитин. Чиновник из федерального правительства заметил, что важно увеличить срок "бана" человека за плохое поведение в самолете. При этом по стране фиксируется снижение количества авиапроисшествий. В прошлом году показатель упал по сравнению с 2024 годом.

Это позволит исключить тех людей, в результате действий которых самолет совершает внеплановые посадки, нервничают пассажиры и так далее. Это очень важно - обычные, хорошие, нормальные люди смогут летать более безопасно.

Андрей Никитин, глава Минтранса России

Никитин ожидает начала беспилотных полетов с людьми через три-четыре года.

Фото: Telegram / Наиля

Теги: андрей никитин, минтранс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии