Никитин ожидает начала беспилотных полетов с людьми через три-четыре года
Сегодня, 11:02
В Минтрансе рассказали, что отработка пока что ведется на грузовом треке.

Первые беспилотные полеты с пассажирами могут начаться на российской территории через три-четыре года. Соответствующее заявление в интервью для журналистки Наиле Аскер-заде сделал министр по транспорту Андрей Никитин. Чиновник из федерального правительства пояснил, что сейчас власти начинают отрабатывать такие технологии, в частности, в условиях Крайнего Севера, отдельных местностях. До реализации программы по полетам с людьми важно "однозначно отработать" процесс в грузовом режиме.

Как только мы будем понимать, что это безопасно, мы потихонечку будем переходить уже к каким-то пассажирским технологиям. Я думаю, что это где-то три-четыре года до начала первых опытных полетов с людьми.

Андрей Никитин, глава Минтранса России

Чиновник добавил, что в текущем году планируется производство 260 поездов для высокоскоростной магистрали, которая заработает к 2040 году. 

Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания.

