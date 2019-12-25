Врачи Педиатрического университета спасают девочку, отравившуюся неизвестным веществом на Маршала Блюхера

Мама выкинула находку, но по возвращении домой у ребенка появились симптомы отправления.

В Педиатрическом университете спасают полуторагодовалую девочку, отравившуюся неизвестным веществом. Об этом сообщили в вузе 24 февраля.

Пациентку доставили в клинику после прогулки. По словам мамы, девочка подобрала на проспекте Маршала Блюхера маленький полиэтиленовый пакетик и заинтересовалась им. Женщина выкинула находку, но по возвращении домой у ребенка появились симптомы отправления: неустойчивая походка, "плавающий" взгляд и снижение частоты дыхания. Была вызвана "скорая", пострадавшую госпитализировали.

Врачи диагностировали отравление неустановленным веществом крайней степени тяжести. Сейчас за жизнь ребенка борются анестезиологи-реаниматологи.

Течение отравления синтетическими наркотическими веществами трудно прогнозируемо, потому что профиль их токсичности нестабильный. Мы не знаем, на каком этапе мама обратила внимание, что у ребенка есть этот пакетик, и какая часть вещества попала в организм. Говорить о выздоровлении пока что рано. Ксана Штернлихт, заведующая приемным отделением клиники Педиатрического университета

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю в Педиатрический университет обратились трое школьников, пострадавших в конфликтах.

Фото: Piter.TV