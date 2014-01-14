Руководитель Союза пенсионеров в Петербурге считает незаконной обязательную вакцинацию пожилых

При этом большая часть членов Союза поддерживает введенную меру.

В минувшую среду, 10 ноября, в Петербурге обновили постановление Главного санитарного врача города из-за ухудшения эпидемситуации. Теперь обязательную вакцинацию от ковида возложили не только на работников общепита, промышленных предприятияй, социальной сферы, но и на пенсионеров. До 15 декабря обязательную прививку нужно сделать гражданам от 60 лет и старше, особенно это касается работающих пенсионеров. В противном случае, говорится на сайте петербургского Роспотребнадзора, пожилым невакцинированным людям ограничат доступ к общепиту, культурным учреждениям, получению бытовых услуг. Кроме того, пенсионеров могут отлучить от работы.

Piter.TV узнал в петербургском подразделении Союза пенсионеров и путешественников России, как организация восприняла новость и можно ли ждать санкции для пенсионеров. По словам руководителя подразделения Сергея Петрова, около 80% членов Союза положительно относятся к нововведению Роспотребнадзора и властей: многие самостоятельно вакцинировались еще до этого. Оставшиеся 20% противятся вакцинации по личным убеждениям и не одобряют меру.

Я думаю, что введение этой меры в принципе незаконно. Она вводится местными властями в надежде на то, что никто из людей не обратит внимание. В Петербурге, мне кажется, люди не будут протестовать против этой меры: те, кто не захочет делать прививку, просто не будут ходить в театры, кафе и так далее. А санкций и штрафов для непривитых пенсионеров нет и быть не может, пока это все на законодательном уровне не введут. Сергей Петров, руководитель петербургского отделения Союза пенсионеров и путешественников России

По мнению Петрова, штрафы могут обсуждать, но их реальный ввод и применение окажутся единичными случаями, рассчитанными на неподкованных людей.

В Смольном пока тоже заявляют, что ответственность за отказ от вакцинации пенсионерам не грозит: прививка остается добровольной.

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