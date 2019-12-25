В нормативные акты Петербурга внесли изменения о требовании привиться гражданам старше 60 лет

Обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также вакцинацию необходимо пройти горожанам в возрасте 60 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями.

В среду, 10 ноября, в постановление "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" внесли изменения, согласно которым привиться обязаны работники перечня профессий, а также горожане в возрасте 60 лет и старше и люди с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил Смольный.

Отмечают, что обязательная вакцинация не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания. По данным комздрава, привились более 588 тыс. пенсионеров, что составляет 43% от общего числа.

В Смольном также напомнили, что с 30 октября в Петербурге действует режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет.

Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова расширила перечень категорий, которым нужно сделать прививку от коронавируса: работникам промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий.

Проведение иммунизации возложили на работодателей. В октябре стал известен механизм отстранения от работы за отказ от прививки в Петербурге.

Фото: Piter.tv