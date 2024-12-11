Инновации в ремонте дорог: опыт Санкт-Петербурга в 2024 году

На ряде объектов была применена технология производства горячих асфальтобетонных смесей с использованием переработанного асфальтобетона (RAP).

В 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Санкт-Петербурге активно применяли инновационные технологии и материалы. Среди них — объемное проектирование асфальтобетонных смесей, использование щебеночно-мастичного асфальта, теплых и ароматизированных покрытий, а также переработанных материалов по технологии RAP.

Новые подходы к дорожным покрытиям

На Псковской улице был уложен инновационный асфальт с ароматом ягод. Материал, разработанный группой компаний "АБЗ-1", соответствует всем стандартам ГОСТ. На этапе производства и укладки смесь издает приятный аромат, что значительно улучшает условия работы дорожных специалистов. Добавка полностью натуральна и безопасна.

В Адмиралтейском районе на улице Римского-Корсакова использовали "теплый" асфальт. Технология позволяет снизить температуру производства и укладки на 20-30 °С, что уменьшает углеродный след и нагрузку на экологию. На участке длиной 1420 метров уложено 7,6 тонны такой смеси.

Ремонт дорог и тротуаров в городе выполняется в непосредственной близости к жилой застройке. И зачастую жители недовольны запахом асфальта, особенно в жаркие летние месяцы. В целях минимизации негативного влияния в 2024 году мы опробовали два варианта асфальтобетонных смесей: с добавлением пищевых ароматизаторов и теплые смеси. <...> Кстати, опытный участок в Санкт-Петербурге по указанной технологии был уложен более 5 лет назад. Работы производились при температуре ниже -10 градусов. Замечаний к объекту нет до сих пор Андрей Демин, начальник управления контроля качества и внедрения инноваций Дирекции транспортного строительства

На ряде объектов была применена технология производства горячих асфальтобетонных смесей с использованием переработанного асфальтобетона (RAP), что позволяло экономить ресурсы и снижать объемы отходов. Также внедрялась технология объемного проектирования смесей, которая учитывает региональные особенности и интенсивность движения, что повышает долговечность покрытий.

Итоги 2024 года

В 2024 году в нормативное состояние приведено 52 объекта общей протяженностью свыше 100 км. Все работы сопровождались лабораторным контролем качества материалов и технологий. Использование современных решений способствует не только улучшению качества дорог, но и снижению их воздействия на окружающую среду.

Фото: КРТИ