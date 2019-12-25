Диетолог дала советы по выбору оптимальной диеты

Любая диета без назначения врача не должна длиться больше 2-3 недель.

Диета для снижения веса не должна превышать определенный срок, иначе вред для здоровья будет намного серьезнее, чем польза. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

По словам Белоусовой, только врач имеет право назначать строгую диету на продолжительный срок. На деле же многие люди, желая похудеть в кратчайшие сроки, приближают свою диету почти к голодовке. Но последствия в таком случае могут оказаться неблагоприятными.

Я не люблю совсем кратковременные диеты: три дня сидим на воде, влезаем в платье, а потом падаем в обморок посреди банкета. Анна Белоусова, диетолог

Также врач советовала не затягивать с диетами, когда из рациона убираются определенные продукты. Например, кетогенная диета (с резким сокращением углеводов за счет увеличения доли белков и жиров) не должна длиться более двух недель.

По словам диетолога, самый оптимальный вариант — это умеренная диета, продолжительностью две-три недели. Также Белоусова напомнила, что здоровое питание не равняется низкокалорийному. Калорийность должна соответствовать энергетическим затратам организма.

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