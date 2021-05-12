Врач сообщил о главных принципах правильного питания.

Российский врач Александр Мясников разрешил россиянам баловать себя оливье и салом по праздникам. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "О самом главном". Запись программы доступна на YouTube. Медик уточнил, что в России растет число людей, страдающих от избыточного веса из-за переедания и неправильного образа жизни. За последние годы этот показатель среди пациентов возрос практически в два раза.

Нет еды полезной и нет вредной. Есть правильный образ питания. Если правильно питаешься, можешь позволять себе и сладкое, и колбаску. Позволяй, почему нет. Если ты отказываешь себе во всем, начинаешь зацикливаться, это уже неправильно. Позволяй, радуйся. Александр Мясников, российский медик

Врач напомнил, что не существуют универсальные рекомендации по режиму питания. Основными принципами здорового питания он назвал исключение мучного и сладкого, не есть на ночь, не переедать, а также как можно больше двигаться. Мясников заметил, что можно употреблять в пищу оливье или сало, но эти блюда не должны составлять основной рацион.

Мясников назвал признак рака у мужчин.

Видео: Youtube/О самом главном