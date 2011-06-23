Полиция РФ помогла коллегам из Франции найти похищенные из музея старинные монеты

Ирина Волк рассказала о совместной работе с французскими коллегами по линии Интерпола.

Похищенная на территории Франции коллекция старинных золотых монет обнаружена российскими правоохранительными органами совместно со специалистами из ФСБ России. Оперативники установили, что находки ранее хранились в историческом музее Сен-Реми, расположенном в городе Реймсе.

При проверке информации о продаже на московском антикварном рынке монет выяснилось, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. пресс-служба МВД РФ

По каналам Интерпола в Париж был направлен официальный запрос. Далее иностранные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет. Речь велась в том числе о редких и ценных экземплярах античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. Во Франции за совершение данного преступления был осужден охранник местного музея. Однако найти и вернуть похищенное местным правоохранителям не удалось. Так как наши полицейские получили фотографии и подробное описание разыскиваемых экспонатов, то смогли быстро найти их в антикварном магазине и у нескольких нумизматов. Оперативники из ГУ МВД изъяли в общей сложности 79 монет.

Проведенная Государственным историческим музеем экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность. Приблизительная общая стоимость монет составляет более 55 миллионов рублей. пресс-служба МВД РФ

В текущий момент решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции.

В Петроградском районе задержали подозреваемого в мошенничестве на 2,4 млн рублей.

Фото и видео: МВД медиа