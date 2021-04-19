В Новосибирске конвоир застрелил подсудимого при попытке к бегству

Мужчина скончался после приезда медиков.

Следственный комитет в Новосибирске возбудил уголовное дело о покушении на жизнь полицейского после инцидента в Центральном районном суде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Ранее стало известно, что во дворе здания Центрального районного суда города Новосибирска обвиняемый в сбыте наркотиков пытался сбежать из-под конвоя. Для предотвращения побега сотрудник полиции принял решение открыть по нему огонь из табельного оружия. Обвиняемый погиб в результате смертельного ранения.

Приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции. из сообщения пресс-службы СУ СК по региону

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае бывший спецназовец ГРУ Генштаба совершил уже третий побег.

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