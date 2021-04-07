Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области. Об этом журналистам рассказали региональные представители МВД. По данным правоохранительных органов, в списке травмированных - двое несовершеннолетних. Сейчас оба ребенка в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу Новосибирска.

Шесть пострадавших, из них двое детей. Дети в тяжелом состоянии доставлены в больницу на Красный проспект. Среди взрослых одна женщина в тяжелом, остальные в среднем...Проверку обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения правил перевозки пассажиров проводит прокуратура. пресс-служба МВД по региону

Авария зафиксирована на 22 километре трассы К-19Р "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" около 07:40 часов утра по местному времени (03:40 утра по московскому времени). На участке дороги столкнулись пассажирский автобус (направлялся по маршруту Новосибирск-Жеребцово), микроавтобус и легковой автомобиль. Согласно имеющейся у полиции информации, ДТП унесло жизни двух человек. В одной из машин оказался заблокирован ребенок. Еще одного пострадавшего отбросило с моста на железнодорожные пути.

Володин рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП сотрудницы аппарата Думы.

Фото: пресс-служба МВД по Новосибирской области, Вконтакте/Инцидент Новосибирск

Видео: ВК / Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"