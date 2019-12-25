Володин рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП сотрудницы аппарата Думы

В Госдуме прокомментировали аварию на Садовом кольце с Эдвардом Билом, в котором пострадала женщина.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП сотрудницы аппарата ГД. Об этом депутат сообщил подписчикам в собственном Telegram-канале. По информации спикера, Мария Артемова, получившая травмы во время аварии на Садовом кольце при участии автомобиля Эдварда Била, остается в тяжелом состоянии.

На минувшей неделе в центре Москвы произошло резонансное ДТП. Пострадавших несколько, одна из них - наша коллега, сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжелое. Вячеслав Володин, председатель ГД

Напомним, что ранее адвокат семьи Артемовой Андрей Князев сообщил журналистам, что его клиентка находится в стабильном, но тяжелом состоянии. В настоящее время пациентка отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, но ее все еще держат в медикаментозной коме.

Фото: Piter.tv

