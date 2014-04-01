Депутаты разработают предложения по туризму, которые будут направлены в оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил о необходимых мерах во избежание третьей волны COVID-19. Об этом спикер Гд рассказал подписчикам в собственном Telegram-канале. Политик призвал проверять страны, которые зазывают к себе иностранных туристов, в том числе и из РФ. По мнению депутата, следует оценить эпидемиологическую обстановку и безопасность открытых для путешественников стран. Ранее Минздрав РФ заявил, что следующие полтора месяца будут определяющими в вопросе того, попадет ли РФ к третью волну заражений или нет.

Ровно столько остается до майских праздников, когда наши граждане поедут отдыхать, проводить свои отпуска, в том числе за пределами РФ...Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам - пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах Вячеслав Володин, глава Госдумы России

Володин напомнил, что данная ситуация будет обсуждаться с профильными ведомствами, включая Минздрав, Роспотребнадзор, Ростуризм. Далее разработанные предложения будут направлены в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Володин заявил, что "умное голосование" направлено на вмешательство во внутренние дела РФ.

Фото: Piter.tv