Адвокат семьи пострадавшей в ДТП в центре Москвы рассказал о состоянии клиентки

Женщина попала в реанимацию после столкновения с машиной блогера Эдварда Била.

Адвокат семьи пострадавшей в ДТП женщины в центре Москвы из-за вождения популярного блогера Эдварда Била сообщил, что женщина находится в реанимации.

Она до сих пор не вышла из комы. Можно сказать, она при смерти. адвокат потерпевшей

Напомним, что авария произошла на Смоленской площади в центре столицы. Синий автомобиль Audi сначала выехал на встречную полосу,а затем столкнулся с четырьмя транспортными средствами. За рулем одной из машин (Volkswagen) находилась местная жительница. Ее госпитализировали с места событий. На данный момент известно, что в ДТП пострадала консультант Государственной Думы России Мария Артемова. Она имеет стаж управления автомобилем десять лет. на данный момент

Эдвард Бил признался, что находился за рулем машины, устроившей аварию. Сторона обвинения не требует взять его под стражу. Следствие предлагает запретить фигуранту расследования определенные действия в виде прогулок и вождения машины.



