Следствие требует запрета действий для Эдварда Била по делу о ДТП

Подозреваемый доставлен в аквариум судебной инстанции.

Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили представители обвинения на судебном заседании, на котором определяется мера пресечения для фигуранта уголовного дела. Пресс-секретарь суда уточнил, что на данный момент обвинение водителю, устроившего аварию на Садовом кольце, еще не предъявлено. Он находится в статусе подозреваемого.

Следствие требует избрать меру пресечения Билу, подозреваемому по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), в виде запрета определенных действий пресс-служба суда

Предположительно, Эдвард Бил останется до слушаний по делу на свободе. Однако следствие настаивает на том, что ему будет запрещено выходить на улицу и водить автомобиль. Пострадавшая в ДТП с видеоблогером Эдвардом Билом женщина находится в коме. Об этом журналистам рассказал адвокат пострадавшей стороны.

Эдвард Бил признался, что был за рулем машины, попавшей в ДТП.

Фото: Telegram/Baza

Видео: Telegram / Mash

