Свой срок он проведет в исправительной колонии общего режима. Прокуратура посчитала, что Бил долгое время вел себя аморально в суде и постоянно нарушал скоростной режим.

Блогера Эдварда Била приговорили к году и двум месяцам колонии за ДТП в центре Москвы. Заседание состоялось в Пресненском суде. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Бил признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Ему запрещено управлять транспортом в течение трех лет. Свой срок он проведет в исправительной колонии общего режима. Прокуратура посчитала, что Бил долгое время вел себя аморально в суде и постоянно нарушал скоростной режим.

Напомним, что 1 апреля 2021 года блогер выехал на встречную полосу на Садовом кольце Москвы. На своем Audi RS6 он врезался в Volkswagen и еще три автомобиля. В полиции уточнили, что машина, за рулем которой сидел блогер, ему не принадлежала.

Ранее мы сообщили, что на юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737.

Видео: Telegram / SHOT