Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом отреагировала на освобождение блогера

Женщина отметила, что дома осуждённого ждёт семья.

Устроивший ДТП в центре столицы блогер Эдвард Бил вышел из тюрьмы. Как сообщила телеканалу "360" пострадавшая Мария Артемова, она рада освобождению и надеется на встречу с виновником аварии.

Думаю, у любого человека, который попадает в места не столь отдаленные, приоритеты меняются. Он больше ценит свободу, семью, жизнь и здоровье. Мария Артемова

Также женщина подчеркнула, что у неё есть вопросы для обсуждения с Билом. Она надеется, что им удастся встретиться. Напомним, ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Новинскомом бульваре. Блогер за улём Audi нарушил скоростной режим, и, выехав на "встречку", столкнулся в Volkswagen с Артемовой. Женщина получила тяжёлые травмы и на время впала в кому.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве такси раздавило между автобусом и грузовиком.

Фото: ВКонтакте / Эдвард Бил