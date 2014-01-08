В Москве такси раздавило между автобусом и грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
Инцидент произошел на улице 1905 года возле автобусной остановки. Грузовик въехал в такси и прижал автомобиль к стоящему рядом автобусу. По предварительным данным, в в результате ДТП погибли два человека.
Водитель грузовика скрылся с места происшествия. В прокуратуре выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что автомобилист насмерть сбил пешехода в поселке Бугры.
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