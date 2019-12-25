Автомобилист насмерть сбил пешехода в поселке Бугры

На Шоссейной улице пешеход угодил под колеса микроавтобуса "Мерседес".

В поселке Бугры микроавтобус сбил человека. Пострадавший скончался в результате полученных травм. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Шоссейной улице пешеход угодил под колеса микроавтобуса "Мерседес". Житель Ленобласти переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода в момент аварии. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: суд избрал меру пресечения для водителя из Петербурга, который задавил женщину и скрылся места ДТП.

Фото: Piter.tv