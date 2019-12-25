Суд избрал меру пресечения для водителя из Петербурга, который задавил женщину и скрылся места ДТП

Пострадавшая погибла от полученных увечий.

Петербургский суд избрал меру пресечения для автомобилиста из Петербурга, который больше года назад насмерть задавил женщину на улице Пограничника Гарькавого и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В течение двух лет ему будет запрещено садиться за руль авто. Добавим, что горе-водителю предоставили отсрочку отбывания наказания, пока его ребенку не исполнится 14 лет.

Напомним, что 23 сентября прошлого года мужчина сбил 47-летнюю женщину, которая переходила через дорогу по "зебре". Водитель не стал сообщать о случившемся полицию, не позвонил в скорую помощь. Он решил скрыться с места ДТП, оставив на асфальте пострадавшую.

Ранее на Piter.tv: из-за аварии на Поцелуевом мосту образовалась серьезная пробка в центре города.

Фото: Piter.tv