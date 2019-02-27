Из-за аварии на Поцелуевом мосту образовалась серьезная пробка в центре города

Около "Новой Голландии" стоят автобусы.

Сегодня утром, 1 ноября, на Поцелуевом мосту произошла авария, в результате чего в сторону Театральной площади образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Из-за столкновения двух машин движение общественного транспорта полностью заблокировано. Около "Новой Голландии" стоят автобусы.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Пулковском шоссе закончился масштабный ремонт.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург