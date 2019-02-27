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Из-за аварии на Поцелуевом мосту образовалась серьезная пробка в центре города
Сегодня, 11:18
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Из-за аварии на Поцелуевом мосту образовалась серьезная пробка в центре города

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Около "Новой Голландии" стоят автобусы. 

Сегодня утром, 1 ноября, на Поцелуевом мосту произошла авария, в результате чего в сторону Театральной площади образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Из-за столкновения двух машин  движение общественного транспорта полностью заблокировано. Около "Новой Голландии" стоят автобусы. 

Подробности случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Пулковском шоссе закончился масштабный ремонт.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп, поцелуев мост, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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