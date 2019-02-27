Из-за аварии на Поцелуевом мосту образовалась серьезная пробка в центре города

Сегодня утром, 1 ноября, на Поцелуевом мосту произошла авария, в результате чего в сторону Театральной площади образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Из-за столкновения двух машин движение общественного транспорта полностью заблокировано. Около "Новой Голландии" стоят автобусы.
Подробности случившегося уточняются.
Ранее на Piter.tv: на Пулковском шоссе закончился масштабный ремонт.
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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