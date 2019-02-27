На Пулковском шоссе закончился масштабный ремонт

До 16 ноября дорожники уберут строительный мусор и доделают тротуары.

На Пулковском шоссе закончился ремонт. Дорожники обновили 5,85 км дорогу. Они привели в порядок проезжую часть от площади Победы до тоннеля в городе Пушкин. Об этом сообщили пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

До 16 ноября дорожники уберут строительный мусор и доделают тротуары. Информация о сдаче проекта появится позже.

Добавим, что ремонт провели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты работали ранним утром и поздним вечером, чтобы не мешать водителям.

Ранее на Piter.tv: цена петербургского "Подорожника" вырастет до 80 рублей в ноябре.

Фото: ВКонтакте / Комитет по развитию транспортной инфраструктуры