Цена петербургского "Подорожника" вырастет до 80 рублей в ноябре

Карта подорожала из-за увеличения отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту.

Стоимость проездной карты "Подорожник" вырастет с 1 ноября. Теперь проездной обойдется в 80 рублей, ранее он стоил 60 рублей. Об этом 28 октября рассказали в ГКУ "Организатор перевозок".

Карта подорожала из-за увеличения отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту. В продажу она поступает без коммерческой наценки — по себестоимости. При этом стоимость "Подорожника" не менялась с 2017 года.

Стало известно, на сколько подорожает проезд в транспорте Петербурга в 2023 году. Стоимость разового проезда предлагается на уровне 70 рублей в метро и 65 рублей в наземном транспорте (сейчас — 65 и 60 рублей соответственно). Проезд по единому электронному билету должен подорожать в метро с 45 рублей до 49 рублей, а на земле — с 40 до 44 рублей. Первая поездка по "Подорожнику" будет стоить 44 рубля в рамках пересадочного тарифа, вторая в течение часа — прежние 10 рублей, третья и последующие — бесплатно. Единый проездной на полтора часа вырастет в цене, согласно этим предложениям, с 72 до 78 рублей.

Месячные проезды поднимут на 8,2%. Так, месячный проезд на весь транспорт - с 3 385 до 3 665 рублей, комбинированный на наземный транспорт — с 2 282 до 2 470 рублей, автобусный — с 1 815 до 1 965 рублей, на метро — с 2 495 до 2 799 рублей.

Ранее с 29 октября по субботам и воскресеньям поезда "Ласточка" №7001 и №7004 по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород и обратно будут курсировать увеличенным составом – десять вагонов. По субботам и воскресеньям изменяется порядок проезда в вагонах с указанием мест. Проезд осуществляется в вагонах №6 и №7 пригородных поездов "Ласточка" №7001 и №7004.

Фото: Piter.tv



