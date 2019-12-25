В Алтайском крае бывший спецназовец ГРУ Генштаба совершил уже третий побег

Василий Вобликов объявлен в розыск из-за побега из-под домашнего ареста.

В Алтайском крае бывший спецназовец ГРУ Генерального штаба совершил уже третий побег. Василий Вобликов объявлен в розыск. Об этом журналистам "Коммерсанта" рассказали собственные источники в правоохранительных органах. В издании уточнили, что на все вокзалы, отделения полиции, аэропорты разосланы ориентировки на подозреваемого.

Напомним, что в январе текущего года судебная инстанция признала фигуранта расследования ответственным за организацию разбойного нападения на дом местного фермера. Вобликову дали семьи лет и десять месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Его освободили от наказания из-за болезни глаз.

В прокуратуре посчитали такое решение несправедливым. Специалисты обратились с просьбой пересмотра дела в вышестоящую инстанцию. Суд постановил отправить Вобликова в колонию на десять лет. До недавнего времени обвиняемый находился под домашним арестом.

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Фото: Фото: altapress.ru