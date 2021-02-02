Клим Шипенко объяснил, почему решил снимать фильм про Есенина

Главную роль исполняет актер Александр Петров.

В Петербурге стартовали съемки нового фильма Клима Шипенко с рабочим названием "Декабрь". В центре сюжета последние дни жизни поэта Сергея Есенина. В интервью Piter.TV кинематографист рассказал, почему выбрал в качестве главного героя именно эту историческую личность.

Мне кажется, его фигура должна привлечь намного больше кинематографистов и вызвать у них огромное желание снимать про Есенина. По многим причинам и фактам биографии он может быть интересен. Не так много фильмов и сериалов, основанных на его фигуре. Мне кажется, что их должно быть в 10 раз больше. Клим Шипенко

Главную роль в фильме исполняет актер Александр Петров. Сюжет лишь частично основан на фактах из жизни Есенина. На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан (кто ее играет, пока держится в секрете). Она подготавливает побег Есенина за границу. Поэту остается только сесть в поезд и доехать до Риги, но в Ленинграде он попадает в "безумную круговерть событий".

Кроме Петрова в съемках картины задействованы Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев и др. Премьера запланирована на конец 2021 года.

Ранее Клим Шипенко рассказал о продолжении "Холопа".

Фото: пресс-служба фильма "Декабрь"

Видео: Piter.TV