В Петербурге стартовали съемки фильма "Декабрь" с Петровым в роли Есенина

Режиссером картины стал Клим Шипенко.

Российский режиссер Клим Шипенко, подаривший миру скандально известный фильм "Текст", а также не менее популярного "Холопа", начал в Петербурге съемки нового фильма с рабочим названием "Декабрь". Картина расскажет о последних днях жизни великого русского поэта Сергея Есенина. Главную роль исполняет актер театра и кино Александр Петров.

На мой взгляд, Петров подходит моему замыслу идеально. Есенин последние годы жил как год за пять и выглядел он уже так себе. У Саши есть этот опыт жизни, и некая уже потертость, и он ощущает какую-то жизненную боль тоже, которую, как мне кажется, также ощущал Сергей Александрович. Клим Шипенко

Сюжет фильма лишь частично основан на фактах из жизни Сергея Есенина. На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан (кто ее играет, пока держится в секрете). Она подготавливает побег Есенина за границу. Поэту остается только сесть в поезд и доехать до Риги, но в Ленинграде он попадает в "безумную круговерть событий".

Клим Шипенко собирается представить зрителям свой взгляд на фигуру поэта. При этом он не претендует на правду и не собирается конфликтовать с ней.

Это не альтернативная история. Это интерпретация его последних дней жизни, меня вдохновило его состояние души, а не исторические правдоподобные факты. Это не является расследованием, ни в коей мере я не претендую на правду и не конфликтую с ней. Для тех, кто уверен, что знает то, как все было на самом деле, я думаю, что это не будет конфликтовать с их мнением и знанием. Это дополнит и может быть немножко расширит их представление о фигуре поэта. А тех, кто мало знает о нем, возможно, этот фильм заинтересует, и эти люди вдруг увидят в этом фильме что-то для себя интересное, и будут дальше изучать его биографию и творчество. Поэтому я надеюсь, что мой фильм расширит кругозор многих зрителей. Клим Шипенко

Кроме Петербурга съемки фильма "Декабрь" будут проходить в Москве. Премьера запланирована на конец 2021 года.

Ранее Клим Шипенко рассказал о продолжении "Холопа".

Фото: пресс-служба фильма

Видео: пресс-служба фильма, Piter.TV

Алёна Зиновьева, Глеб Мазур, Елена Помогайбина