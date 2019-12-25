С некоторыми странами России удается наладить сотрудничество.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что на самом деле слова о полной изоляции России преувеличены. Сейчас РФ продолжает наращивать экономическое и политическое сотрудничество с давними партнерами, например, Индией.

В Нью-Дели на данный момент не объявляли о введении каких-либо антироссийских санкций. Эксперты отметили, что с Холодной войны эта страна решила не присоединяться к политическим или военным блокам, направленным против больших держав. Пока нет предпосылок к тому, что Индия изменит свое решение. Доля российского вооружения в стране-партнере, по разным оценкам, составляет от 65 до 85%.

Экономический аспект тоже важен - Нью-Дели уже планирует увеличить импорт российской нефти, от которой по идеологическим причинам отказываются некоторые европейские компании. говорится в сообщении авторов Telegram-канала.

Эксперты заключили, что во многих странах решили не стрелять себе в ногу в угоду Западу.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Китай, Индия, Бразилия "не станут плясать под дудку США".

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