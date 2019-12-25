Двое пожарных, пострадавших при тушении "Невской мануфактуры", остаются в тяжелом состоянии

При тушении пожара трое спасателей пострадали, один погиб.

Два сотрудника МЧС, которые пострадали при тушении "Невской мануфактуры", начинают первый этап хирургического лечения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Борис Старковский находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений. Сегодня ему проведут первый этап хирургического лечения. Заместителя начальника 64 ПСЧ Антона Соколова 1990-го года рождения вывели из состоянии шока. Он также находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений.

Накануне из НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе выписали третьего пострадавшего пожарного.

Один пожарный, Илья Белецкий, погиб при тушении пожара на Октябрьской набережной, 50. Коллеги рассказали, каким был командир 64 ПСЧ Невского района.

Фото: Piter.TV