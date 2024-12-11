В Петербурге в 2024 году введено 37 социальных объектов в рамках АИП

Среди крупных завершённых проектов Креславский выделил лечебно-диагностический корпус 40-й больницы, строительство которого было завершено в рекордно короткие сроки.

В Санкт-Петербурге завершено строительство 118 социальных объектов, из которых 37 были возведены в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Итоги года подвел председатель Комитета по строительству Игорь Креславский на пресс-конференции в ТАСС, рассказал портал "Строительный Петербург".

За счёт городского бюджета в 2024 году были построены:

– 8 детских садов, рассчитанных на 1320 мест;

– 6 общеобразовательных школ, которые вместят 5894 учащихся;

– 1 объект совмещённого образования на 290 мест;

– 1 колледж;

– 6 объектов здравоохранения;

– 2 спортивных объекта;

– 13 объектов иного назначения.

Среди крупных завершённых проектов Креславский выделил лечебно-диагностический корпус 40-й больницы, строительство которого было завершено в рекордно короткие сроки. Этот объект станет значимым дополнением инфраструктуры здравоохранения города.

Фото: портал "Строительный Петербург"