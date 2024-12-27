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Петербуржцам представили новый лечебно-диагностический корпус больницы №40 в Сестрорецке

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Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству Санкт-Петербурга. 

Завершено строительство лечебно-диагностического корпуса больницы №40 в Сестрорецке. Портал "Строительный Петербург" показал объект с высоты птичьего полёта.

Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству Санкт-Петербурга.  Новое шестиэтажное здание рассчитано на 308 коек. В здании обустроены отделения: травматологии, сочетанной травмы, отоларингологии, офтальмологии, колопроктологии, урологии, противоопухолевого лекарственного лечения, пластической хирургии, онкомаммологии, реанимации и интенсивной терапии.

Объект оборудован инновационной медицинской техникой, для маломобильных групп населения обеспечена безбарьерная среда.

Видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: больница, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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