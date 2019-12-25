Прокуратура Петербурга занялась делом буйного хозяина стаффов

Хозяину трех стаффов сделали замечание за выгул собак без намордников. В ответ мужчина избил прохожего.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне обвиняемый выгуливал во дворе трех стаффордширских бультерьеров. Все собаки были без намордников. Семейная пара сделала мужчине замечание.

Фигуранту такая реакция не понравилась и он, подойдя к супругу, нанес мужчине многочисленные удары по телу, высказывая угрозы. После чего скрылся, но спустя 10 минут вернулся и нанес очередной удар по голове потерпевшего ногой. В результате происшествия у мужчины установлены многочисленные перелома лица.

Уголовное дело направлено мировому судье.

Ранее сообщалось, что петербуржец заплатит 6 тысяч рублей за оскорбление сотрудников метро.

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