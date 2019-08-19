Врачи перечислили снижающие артериальное давление напитки

Специалисты посоветовали пить гранатовый сок, который обладает мощными антиоксидантными свойствами.

Высокое кровяное давление – опасное состояние, предупреждают врачи. Оно приводит к увеличению нагрузки на сердце и кровеносные сосуды. Понизить давление могут несколько напитков. Об этом сообщило издание Express.

Специалисты посоветовали пить гранатовый сок, который обладает мощными антиоксидантными свойствами. Эти свойства, в свою очередь, хорошо влияют на давление и сердце.

Чай из цветков гибискуса также полезен людям с высоким давлением, также он помогает в борьбе с лишним холестерином. Исследование показало, что у гипертоников, пьющих чай из гибискуса каждый день в течение 6 недель, снизилось давление.

Чайный гриб, или комбуча содержит пробиотики, которые поддерживают баланс полезных бактерий в пищеварительной системе. По мнению врачей, пробиотики могут улучшить показатели артериального давления.

Ранее кардиологи назвали растительный препарат для снижения высокого давления.

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