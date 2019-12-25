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Кардиологи назвали растительный препарат для снижения высокого давления
Сегодня, 8:19
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nastya960

Кардиологи назвали растительный препарат для снижения высокого давления

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Высокое давление оказывает сильное давление на сердце и кровеносные сосуды.

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации (AHA) назвали растительный препарат, который снижает высокое давление. Об этом сообщило издание Express.

Высокое давление оказывает сильное давление на сердце и кровеносные сосуды. Именно поэтому рекомендуется употреблять препараты с ягодами боярышника. Это растение популярно в традиционной китайской медицине.

Польза боярышника была также проверена на животных, у них улучшился кровоток.

Ранее стало известно, какое масло "мгновенно сбивает" давление.

Фото: pixabay

Теги: боярышник, давление, сердце
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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