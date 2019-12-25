Кардиологи назвали растительный препарат для снижения высокого давления

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации (AHA) назвали растительный препарат, который снижает высокое давление. Об этом сообщило издание Express.
Высокое давление оказывает сильное давление на сердце и кровеносные сосуды. Именно поэтому рекомендуется употреблять препараты с ягодами боярышника. Это растение популярно в традиционной китайской медицине.
Польза боярышника была также проверена на животных, у них улучшился кровоток.
Ранее стало известно, какое масло "мгновенно сбивает" давление.
Фото: pixabay
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