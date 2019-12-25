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Стало известно, какое масло "мгновенно сбивает" давление
Сегодня, 12:11
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nastya960

Стало известно, какое масло "мгновенно сбивает" давление

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Специалисты напомнили, что если артерии, которые приносят кровь к сердцу, закупорены или повреждены, это может привести к сердечному приступу.

Высокое кровяное давление является предвестником заболеваний сердца, поэтому крайне важно держать следить за ним. Врачи назвали масло, которое способно снизить риск возникновения гипертонии. Об этом сообщило издание Express.

Специалисты напомнили, что если артерии, которые приносят кровь к сердцу, закупорены или повреждены, это может привести к сердечному приступу.

Чтобы решить эту проблему, врачи советуют регулярно употреблять тыквенное масло. Именно в семенах тыквы, из которых и делают масло, содержатся важные питательные вещества для здоровья сердца, а также калий и магний.

Ранее врачи рассказали о "полезных" продуктах, которые лучше убрать с кухни.

Фото: pixabay

Теги: врачи, масло, тыквы
Категории: Лента новостей,

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