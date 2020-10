Врачи рассказали о "полезных" продуктах, которые лучше убрать с кухни

Многие считают хлебцы из воздушного риса диетическим питанием. Однако, этот продукт имеет высокий гликемический индекс.

Погоня за здоровым образом жизни и правильным питанием может привести к тому, что в повседневное меню попадают продукты, которых на самом деле лучше избегать. Производители продают "здоровые" продукты, многие из которых диетологи есть не советуют. Об этом сообщили эксперты Eat This, Not That!.

Многие считают хлебцы из воздушного риса диетическим питанием. Однако, этот продукт имеет высокий гликемический индекс 82 из 100. Углеводы из хлебцев быстро усваиваются, снова приходит голод и возможность переедания.

Диетолог из Нью-Йорка Леа Кауфман также отметил, что готовые соки менее полезны, чем просто фрукты.

Когда вы употребляете сок из продуктов, вы лишаете их клетчатки – одного из главных преимуществ употребления цельных фруктов и овощей. Леа Кауфман

А гастроэнтеролог Ребекка Гросс советует избегать любых "нежирных" продуктов. Она уверена, что лучше съесть меньшую порцию еды, естественно богатой жирами или сахаром, чем есть искусственные заменители.

Фото: pixabay